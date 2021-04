Red 9:48 Benessere adolescenti: seminari ad Alghero In programma questa sera il primo della serie di incontri seminariali sul tema della promozione del benessere degli adolescenti Sei incontri tematici on-line a cura dell´Assessorato comunale ai Servizi sociali e dell´Ufficio Politiche familiari







Il ciclo di sei incontri seminariali e partecipati vedrà coinvolti esperti del settore in dialogo su diversi temi. Nel primo incontro, che si svolgerà oggi (mercoledì), alle 18, sarà con Marco Pontis, docente di Pedagogia e didattica speciale per la collaborazione multiprofessionale all'Università di Bolzano e formatore del Centro studi Erickson, che tratterà il tema “Bisogni educativi speciali e inclusione”. Coordinerà l’intervento la pedagogista Monia Satta, presidente dell'Akròasis. Commenti ALGHERO - L’Assessorato alle Politiche sociali e l’Ufficio Politiche familiari del Comune di Alghero, con il coordinamento pedagogico di Akròasis Aps, promuovono un ciclo di seminari per supportare la comunità educante in questo lungo periodo di crisi. Gli incontri sono rivolti alle “agenzie educative” (famiglie, istituzioni scolastiche, Terzo settore e a tutti coloro che a vario titolo si occupano di educazione) e tratteranno le più urgenti tematiche pedagogiche che riguardano la promozione del benessere degli adolescenti e la prevenzione dei fenomeni di disagio e devianza, dispersione scolastica e marginalità sociale.Il ciclo di sei incontri seminariali e partecipati vedrà coinvolti esperti del settore in dialogo su diversi temi. Nel primo incontro, che si svolgerà oggi (mercoledì), alle 18, sarà con Marco Pontis, docente di Pedagogia e didattica speciale per la collaborazione multiprofessionale all'Università di Bolzano e formatore del Centro studi Erickson, che tratterà il tema “Bisogni educativi speciali e inclusione”. Coordinerà l’intervento la pedagogista Monia Satta, presidente dell'Akròasis.