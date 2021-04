Red 12:33 Truzzu all´incontro con il premier «Occorre uno sforzo straordinario», dichiara il sindaco della Città metropolitana di Cagliari che, con i colleghi di altre Città metropolitane, ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi per discutere della gestione concreta dei fondi del Pnnr per la ripartenza







Nella foto: il premier Mario Draghi Commenti CAGLIARI - Il sindaco della Città metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu, con i colleghi di altre Città metropolitane, ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi per discutere della gestione concreta dei fondi del Pnnr per la ripartenza. I primi cittadini hanno ribadito il ruolo strategico dei Comuni, partendo dal presupposto che gli investimenti diretti sono cresciuti in maniera esponenziale e che il 25percento degli investimenti pubblici è fatto dalle città metropolitane.«Intanto ringrazio il presidente Draghi e il ministro Gelmini per l’opportunità di discutere temi fondamentali per i nostri cittadini - ha affermato Truzzu - I fondi di cui parliamo sono tanti e straordinari. Sono una occasione molto importante per la quale chiediamo procedure e scelte straordinarie. Chiediamo inoltre che i finanziamenti ai Comuni siano diretti, senza mediazioni e senza alcun appesantimento burocratico. La semplificazione delle regole, specie nel campo degli appalti, è per noi fondamentale». Dunque, anche in questo caso, norme ad hoc per appalti sul Recovery per progetti bandiera.«Spesso, i processi sono lunghi - ha sottolineato il sindaco di Cagliari - mentre è necessario procedere con grande celerità. Per gestire fondi e progetti si ha bisogno di reclutare delle figure ad hoc, svincolate dai vincoli di bilancio. Un’altra questione riguarda il reperimento di risorse per compensazione dei tributi che i sindaci hanno deciso di non far pagare, soprattutto per tutte quelle realtà economiche che si sono trovate in situazioni molto gravi. Chiediamo di non far pagare la Tari e le tasse di occupazione del suolo pubblico».Nella foto: il premier Mario Draghi