Cor 13:09

Dopo Sardara, cadono le teste dell´Aou di Cagliari

E´ un vero e proprio terremoto quello scatenatosi dal banchetto di Sardara. Annunciato il passo indietro del direttore generale Giorgio Sorrentino, della direttrice amministrativa Roberta Manuntza e di quella sanitaria Paola Racugno

Commenti

CAGLIARI - Dimissioni per i vertici dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari che il 7 aprile avevano partecipato al pranzo si Sardara in zona arancione e con tutte le restrizioni anti Covid del caso. Avrebbero compiuto un passo indietro il direttore generale Giorgio Sorrentino, la direttrice amministrativa Roberta Manuntza e quella sanitaria Paola Racugno, tutti presenti al banchetto di Sardara nonostante le restrizioni Covid. Questa mattina aveva annunciato le dimissioni anche Pietrino Fois, ormai ex amministratore della provincia di Sassari.