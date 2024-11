Cor 27 aprile 2021 Alghero: paralisi in commissione riunioni deserte Un pantano l´attività consiliare ad Alghero. Dopo averne fatto le spese perfino il Parco di Porto Conte, saltano questa mattina (martedì) le due commissioni Prima e Sesta che vanno per l´ennesima volta deserte. Maggioranza sempre più in crisi



Un vero e proprio pantano ormai l'attività consiliare. All'origine di tutto la grave crisi che travolge da diversi mesi la coalizione che dal 2019 amministra, non senza difficoltà, nella città di Alghero. ALGHERO - Commissioniancora deserte. A distanza di due settimane dal doppio flop , con la falsa partenza della sessione di bilancio, questa mattina (martedì) fallito il nuovo tentativo di riunire le due commissioni consiliari dai rispettivi presidenti, Nina Ansini () e Antonello Muroni (Noi con Alghero).All'ordine del giorno quest'oggi c'erano i due regolamenti sull'applicazione del canone patrimoniale sulla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e quello sul canone unico dei mercati (entrambi inseriti nell'del consiglio comunale convocato per le giornate del 29 e 30 aprile). Niente da fare però, soltanto tre i membri presenti nelle rispettive commissioni, con le assenze decisive dei referenti di Forza Italia, gruppoe delle opposizioni.Un vero e proprioormai l'attività consiliare. All'origine di tutto la grave crisi che travolge da diversi mesi la coalizione che dal 2019 amministra, non senza difficoltà, nella città di Alghero. Dopo averne fatto le spese perfino il Parco di Porto Conte , in questo clima da resa dei conti, il presidente del consiglio Lelle Salvatore ha convocato l'Aula consiliare per la giornata di giovedì 29 aprile.