Cor 27 aprile 2021 «Maggioranza a pezzi e Sindaco allo sbando» Gruppi consiliari di minoranza sempre più compatti ad Alghero nel sottolineare l´indecoroso spettacolo offerto dal consiglio comunale e dall´amministrazione: «è sempre meglio un Commissario presente che un Sindaco assente»





La I e la VI commissione avrebbero dovuto oggi affrontare la discussione su due regolamenti all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, ma anche stavolta non è stato possibile aprire la seduta. È un copione che si ripete ormai tristemente ad ogni tentativo di convocazione con il silenzio assordante di un Sindaco che, anziché prendere in mano la situazione, continua silentemente a rimandare qualsiasi assunzione di responsabilità che traghetti la sua maggioranza fuori dalla crisi e assicuri alla città una guida sicura. Non si può continuare a mandare avanti questo spettacolo indecoroso e avvilente, prodotto dal perdurare dei malumori nella maggioranza e da un Sindaco totalmente assente su tutto. Il Sindaco affronti e risolva i problemi se ne è in grado, diversamente è decisamente meglio che prenda atto della sua inadeguatezza. Ribadiamo quanto abbiamo già detto: è sempre meglio un Commissario presente che un Sindaco assente». Lo scrivono i consiglieri Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Maria Antonietta Alivesi, Giusy Di Maio, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi nel sottolineare l'indecoroso spettacolo offerto dal consiglio comunale e dall'amministrazione algherese da mesi ormai paralizzati a causa della crisi che travolge la coalizione di Centrodestra



