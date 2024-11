A.B. 4 maggio 2021 Basket: la Dinamo sospende Pozzecco Motivi comportamentali alla base della decisione della società sassarese. Domani sera, a Brindisi la squadra sarà guidata dall´assistant coach Luca Casalone



SASSARI - «La Dinamo Banco di Sardegna comunica che a seguito di comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball champions league, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro italiana, l’allenatore Gianmarco Pozzecco viene disciplinarmente sospeso per dieci giorni dall’attività sportiva». Con questo stringato comunicato, la società sassarese decide di sospendere il suo tecnico in vista dello sprint finale nel campionato di Lba.



«Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli - dichiara il presidente Stefano Sardara all'Ansa - Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall'altra parte». Pare questo il sipario di un'annata nata con più di qualche spiffero nei rapporti società-tecnico e che sembravano già doversi concludere l'estate scorsa.



Ora, questa decisione, a un passo dall'inizio dei play-off. Domani, mercoledì, alle 20.30, a Brindisi la squadra sarà guidata dall'assistant coach Luca Casalone.



Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco