Red 6 maggio 2021 Mariotti: nuovo calendario vaccinazioni Interessati i 60enni di Alghero e i cittadini di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Olmedo, Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone



ALGHERO - La Direzione dell'Assl Sassari ha reso noto il nuovo calendario vaccinale dell’Hub di Alghero, allestito al “Mariotti” (con ingresso da Viale Aldo Moro), a partire da domani, venerdì 7 maggio. La convocazione è rivolta ai cittadini del Distretto di Alghero. Gli algheresi nati nel 1961 si recheranno al Mariotti sabato 8: dalle 9 alle 11 quelli nati tra gennaio e aprile; dalle 11 alle 13 per i nati da maggio ad agosto; dalle 13 alle 15: i nati da settembre a dicembre.



Venerdì 7, dalle 15 alle 16.30, toccherà agli ittiresi nati nel 1956 e 1957; dalle 16.30 alle 18 per quelli nati nel 1958 e 1959; sabato 8, dalle 16 alle 18, per quelli nati nrl 1960 e 1961. Per il Comune di Romana, appuntamento sabato 8, dalle 16 alle 18; per Padria, domenica 9, dalle 9 alle 13; lunedì 10 toccherà a Banari (dalle 9 alle 11), Thiesi (dalle 9 alle 12) e Bonorva (dalle alle 18); martedì 11 Mara (dalle 11 alle 13), Cheremule (dalle 13 alle 15) e Cossoine (dalle 15 alle 17); mercoledì 12 spazio a Pozzomaggiore (dalle 9 alle 13), Semestene (dalle 15 alle 17) e Siligo (dalle 9 alle 11).



In calendario anche le vaccinazioni per i nati dal 1952 al 1961 di diversi Comuni: domani tocca a Torralba, dalle 9 alle 11; domenica 9 Uri (dalle 11 alle 13), Monteleone Rocca Doria (dalle 9 alle 13), Olmedo (dalle 9 alle 12) e Villanova Monteleone (dalle 9 alle 13); lunedì 10 Bessude, dalle 11 alle 13; mercoledì 12 Padria (dalle 13 alle 15) e Siligo (dalle 15 alle 17); giovedì 13 Giave (dalle 12 alle 13), Mara (dalle 13 alle 14) e Cossoine (dalle 15 alle 17); sabato 15 tocca a Bonorva, dalle 9 alle 13; domenica 16 Thiesi, dalle 11 alle 17; lunedì 17 Borutta, dalle 13 alle 14; martedì 18 Banari (dalle 9 alle 11) e Cheremule (dalle 14 alle 15); mercoledì 19 Bonnanaro (dalle 13 alle 15) e Semestene (dalle 15 alle 17); giovedì 20 Romana, dalle 13 alle 15, e venerdì 21 Pozzomaggiore, dalle 15 alle 17. Per ricevere la somministrazione del vaccino anti Covid-19, i cittadini dovranno presentarsi nel Centro vaccinale di Alghero muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Per evitare attese o assembramenti, è chiesto a tutti i cittadini di rispettare gli orari indicati.