S.A. 10 maggio 2021 69 positivi, più quarantene ad Alghero Calano i contagi in città ma aumentano di poco le quarantene: 62 in tutto, sette in più rispetto ai giorni scorsi. Scende il numero dei positivi anche nel resto dell´isola: nell´ultimo aggiornamento dell´Unità di crisi regionale sono stati rilevati 54 nuovi casi



ALGHERO - Scende ancora il n numero dei positivi ad Alghero. Secondo i dati dell'Ats sull'andamento dei contagi in città comunicati oggi, 10 maggio, ci sono 69 persone positive al Covid, nove in meno rispetto all'ultimo rilevamento. Tra questi sono 16 le persone ricoverate in ospedale, una in meno del report precedente. In totale i nuovi positivi sono 7 e i soggetti guariti sono 16. In aumento le persone in quarantena: 62 in tutto nel territorio cittadino, sette in più dei giorni scorsi.



Calano i contagi anche nel resto dell'isola. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 54 nuovi casi. Complessivamente sono stati eseguiti 1.214.532 tamponi, per un incremento complessivo di 2.201 e un tasso di positività che scende al 2,4%. Si registrano anche due decessi (1.416 in tutto).



Sono, invece, 295 (-15) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 40 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.325 e i guariti sono complessivamente 38.575 (+135). Sul territorio, dei 55.651 casi positivi complessivamente accertati, 14.555 (+24) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.422 (+5) nel Sud Sardegna, 5.010 (+7) a Oristano, 10.740 (+4) a Nuoro, 16.924 (+14) a Sassari.