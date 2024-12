Cor 11 maggio 2021 Mos ad Alghero, Di Nolfo plaude Il Comune di Alghero fa un passo avanti per la costruzione di una cultura del rispetto e antidiscriminatoria e sono orgoglioso di aver dato il mio piccolo contributo ad una causa importante



ALGHERO - «Sono davvero contento che il Comune di Alghero e il Movimento Omosessuale Sardo abbiano chiuso un accordo per il quale mi sono speso fin dall'inizio. Creare ponti e non muri, anche politici. Ed è così che ho voluto mettere il contatto il MOS e l'Assessorato guidato da Maria Grazia Salaris. Da sempre è riconosciuta la mia posizione politica per i diritti civili di tutte e di tutti, talmente che qualche giorno fa in Consiglio Comunale ho portato il mio sostegno al Ddl Zan contro le discriminazioni omotransfobiche. Concordo con l'assessora quando dice che grazie a questo accordo il Comune di Alghero fa un passo avanti per la costruzione di una cultura del rispetto e antidiscriminatoria e sono orgoglioso di aver dato il mio piccolo contributo ad una causa importante». Lo dice Valdo Di Nolfo (nella foto), portacolori del gruppo della Sinistra in Comune nel Consiglio comunale di Alghero, in seguito all'annunciato accordo siglato ad Alghero tra Comune e Mos.