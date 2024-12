Cor 23 maggio 2021 «Oculistica e ortopedia, cresce l’attività ad Alghero» Rispetto al numero di interventi eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio, nel bimestre marzo-aprile c’è stato un incremento del 40 percento nella specializzazione ortopedica e del 50 percento nella specializzazione oculistica.



ALGHERO - L’attività chirurgica dell’ospedale Marino di Alghero ha fatto registrare una tendenza positiva nel secondo bimestre del 2021. Lo rende noto la stessa Area Socio Sanitaria Locale di Sassari dell'Azienda per la Tutela della Salute, che sottolinea come nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica da Covid-19, che vedono l’ospedale Marino di Alghero impegnato nella lotta alla pandemia e nell’assistenza dei pazienti Covid positivi, nel secondo bimestre dell’anno sono cresciuti i numeri degli interventi chirurgici, in particole degli interventi ortopedici e oculistici.



Il prossimo obiettivo del Presidio Ospedaliero è quello di implementare ulteriormente le sedute operatorie e di confermare la crescita registrata nell’ultimo periodo. «Malgrado le tante difficoltà legate all’emergenza pandemica, insieme alle Direzioni della ASSL Sassari e del Presidio Ospedaliero abbiamo sempre lavorato per continuare a migliorare l’assistenza chirurgica - afferma il direttore del reparto di Ortopedia, il dott. Giuseppe Melis. I dati degli ultimi mesi ci confortano e ora puntiamo a ridurre le liste d’attesa della chirurgia protesica, della chirurgia della mano e della chirurgia artroscopica».



«Esprimo il mio convinto apprezzamento - dichiara il direttore del reparto di Oculistica, dott. Pierangelo Pintore - per il grande impegno che in questa delicata fase congiunturale le direzioni di ASSL e di Presidio stanno mettendo in campo per consentire un livello di assistenza più che decoroso, che alimenta la concreta speranza di tornare presto ad esprimersi al meglio».