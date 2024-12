Cor 24 maggio 2021 Nuova vita per il Pallone, aggiudicato alla Coral Prevista la riqualificazione completa dell'area, nuovi campi, area fitness all’aperto e area giochi inclusivi per bambini con disabilità. 283.466,50 euro la previsione d'investimento per i prossimi 15 anni. Non ci sta la “Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero” che annuncia ricorso



ALGHERO - Nuovo campo da basket con copertura in legno lamellare e tribune, un campo (sempre da basket) all’aperto, due campi da padel, area fitness all’aperto e area giochi inclusivi per bambini anche con disabilità. E' la nuova vita a cui andrà incontro ad Alghero l’impianto sportivo “San Michele”. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dalla società Basket Coral '93 all'indomani dell'attesa pubblicazione della determina dirigenziale con cui il comune di Alghero aggiudica definitivamente lo storico "Pallone", ricompreso tra le vie De Gasperi, Kennedy e Berlinguer, per i prossimi 15 anni. 283.466,50 euro (oltre Iva) la previsione d'investimento.



L'impianto pubblico passa così di mano ad una delle più attive realtà sportive cittadine ma, allo stesso tempo, rinfocola la polemica su una delle strutture più discusse della Riviera del corallo. Cambia la gestione dopo circa 30 anni, ed a rimanere tagliata fuori dopo aver avviato l'iter di concessione in project financing con la presentazione del primo progetto, è proprio l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero” del patron Antonello Muroni, erede della storica Pall. Alghero, società che su quei terreni aveva realizzato i primi campi negli anni '90.



Nonostante avesse reso nota la propria intenzione di avvalersi del diritto di prelazione, pareggiando nei fatti l'offerta migliorativa della Coral (prot. con n. 23305 del 22/03/2021), il dirigente del settore ha ritenuto di "far fuori" la Pallacanestro Alghero, non avendo partecipato alla gara ad evidenza pubblica scaturita dalla procedura selettiva, seppur caratterizzata dal possibile esercizio, in capo al promotore del progetto (l'Alghero appunto), del diritto di prelazione. Linea che trova il totale disaccordo della società, che annuncia un nuovo ricorso nelle sedi deputate al controllo della regolarità amministrativa degli atti. Di diverso avviso la società Basket Coral '93, che si dice «fiera di poter mettere in campo tutte le forze disponibili per questo progetto di riqualificazione e rilancio sportivo ambizioso, che oltre alla sostenibilità ambientale, nell’uso dei materiali e tecnologie scelte, punta molto sulla varietà dell’offerta sportiva e sull’inclusività».