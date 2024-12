Red 24 maggio 2021 Ersu Sassari punta sul plastic free Nella mensa di Via dei Mille, borracce pluriuso per studenti e studentesse universitari per dire addio a bottiglie e bicchieri di plastica



SASSARI - Ersu Sassari punta sul plastic free. Nuovo capitolo di una vasta azione voluta dalla governance dell’ente, mirata alla salvaguardia dell’ambiente e nell’ottica di riduzione del consumo di plastica, in attuazione dei “Criteri ambientali minimi” previsti per il settore della ristorazione collettiva: è iniziata nei giorni scorsi la distribuzione agli studenti e alle studentesse che usufruiscono dei servizi di ristorazione della mensa universitaria in Via dei Mille, a Sassari, di una pratica borraccia pluriuso in alluminio color silver, brandizzata con il logo dell’Ersu, che sarà strettamente personale e unico sistema per utilizzare gli erogatori di acqua disponibili nella sala mensa.



Addio quindi a brocche di vetro sui tavoli (già peraltro eliminate con la pandemia, perché possibile veicolo di contagio del virus Sars-Cov2), ma soprattutto addio a bicchieri e bottigliette di plastica, fino a oggi distribuiti per il pasto. Un'azione che affianca il progetto di rinnovo del parco macchine erogatrici di acqua potabile microfiltrata in Sala Refezione: sono state acquistati distributori di ultima generazione, touch screen. che erogano acqua a temperatura ambiente, raffrescata e frizzante. Una piccola grande rivoluzione che riguarda anche gli uffici tecnico-amministrativi dell’ente: ciascun dipendente riceverà la borraccia firmata “Ersu Sassari” e potrà così usufruire degli erogatori di acqua già installati anche negli uffici. Le borracce vengono consegnate (massimo una a persona) nell’Ufficio Cassa, al momento dell’accesso in mensa per la consumazione del pasto, sia per il pranzo, sia per la cena (tranne il mercoledì e il sabato).



«Contiamo di ridurre sensibilmente la produzione del rifiuto di plastica - sottolinea con soddisfazione il direttore generale Antonello Arghittu - In un anno non Covid eroghiamo circa 200mila pasti (l’ultimo anno pre-Covid sono stati 210mila). Grazie all’introduzione delle borracce eliminiamo circa 200mila bicchieri in plastica, contribuiamo quindi a limitare l'emissione di Co2 derivato dal loro trasporto e oltre alle 12mila bottigliette d’acqua tolte dalla distribuzione mensilmente in mensa». «Si tratta di un bel traguardo raggiunto grazie al lodevole lavoro di tutto il personale, guidato dal direttore generale Antonello Arghittu, e dal sostegno del Cda dell’Ente - sottolinea il presidente Massimo Sechi - Affinché i giovani e le giovani comprendano il valore del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente, dobbiamo essere noi i primi a dare il buon esempio».