Cor 31 maggio 2021 «Tavolini deregulation, città dilaniata» L´appello del consigliere comunale Christian Mulas rivolto all´assessore al Demanio, Giovanna Caria. «Situazione antipatica e ormai insostenibile, si intervenga immediatamente»



ALGHERO - Saltano le distanze, marciapiedi e parcheggi occupati, piazze e slarghi disseminati di sedie, sgabelli e tavolini: insomma, è il caos a causa della deregulation totale al regolamento per le occupazioni di suolo pubblico.



«Sta accadendo qualcosa di molto antipatico, con la città ormai dilaniata. E' importante intervenire immediatamente per interrompere una situazione antipatica e ormai insostenibile».



E' l'appello del consigliere comunale Christian Mulas (Fratelli d'Italia) rivolto nel pomeriggio, nel corso delle brevi segnalazioni in Consiglio comunale, all'assessore al Demanio Giovanna Caria in riferimento alle nuove concessioni di suolo pubblico che ormai fanno registrare un caos generale in città.