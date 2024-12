Cor 31 maggio 2021 Gianmarco Pozzecco saluta la Dinamo Confermate tutte le indiscrezioni delle ultime settimane: Si separano le strade della Dinamo e Gianmarco Pozzecco. «Voglio ringraziarvi, grazie a tutti. Per sempre uno di voi»



SASSARI - Confermate tutte le indiscrezioni delle ultime settimane con l'annuncio ufficlae da parte della società. La Dinamo Banco di Sardegna comunica la risoluzione consensuale del contratto con coach Gianmarco Pozzecco.



Al tecnico arrivato in Sardegna nel febbraio 2019 il ringraziamento da parte della società: «Ringraziamo Gianmarco per il lavoro svolto in queste tre stagioni sulla panchina biancoblu _dice il presidente Stefano Sardara: nonostante oggi le nostre strade si separino i due trofei vinti insieme, la Fiba Europe Cup e la Supercoppa Italiana 2019, sono pagine della storia della Dinamo che resteranno sempre patrimonio comune. A Gianmarco l’augurio per un brillante prosieguo di carriera».



Poche e stringate parole quelle contenute nel saluto di Gianmarco Pozzecco: «Voglio ringraziarvi, grazie a tutti. Per sempre uno di voi».