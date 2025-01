Red 11 giugno 2021 Centri estivi Porto Torres: via al bando I luoghi indicati sono le palestre e cortili delle scuole Brunelleschi, Monte Angellu, Bellieni, Figari, insieme al piazzale della pista atletica e altri spazi che si dovessero rendere disponibili successivamente



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha pubblicato il bando per affidare a soggetti esterni alcuni spazi aperti dove allestire i centri estivi per i bambini e adolescenti. I luoghi indicati sono le palestre e cortili delle scuole Brunelleschi, Monte Angellu, Bellieni, Figari, insieme al piazzale della pista atletica e altri spazi che si dovessero rendere disponibili successivamente.



Possono partecipare alla manifestazione d’interesse cooperative sociali, associazioni del terzo settore e soggetti istituzionalizzati che per statuto svolgano attività ricreative per l’infanzia non perseguendo fini di lucro, e che intendano realizzare attività ludiche, di socializzazione e sportive rivolte ai minori residenti nel territorio comunale turritano. Per presentare la domanda c'è tempo fino a giovedì 17 giugno. Il bando specifica i requisiti dei progetti insieme ai protocolli da rispettare in chiave anti-Covid.



«Il servizio sarà attivo dal primo luglio - dichiara l'assessore comunale alle Politiche sociali Simona Fois - poiché solo da poco è stato chiarito il quadro degli spazi disponibili ad accogliere i centri estivi. Per un fatto di correttezza verso gli operatori e le famiglie, abbiamo ritenuto opportuno far partire tutte le strutture in contemporanea». Il bando e tutti i documenti sono disponibili sull'albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune.