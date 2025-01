A.B. 12 giugno 2021 Settimana ciclistica italiana: si parte da Alghero La manifestazione sportiva di caratura mondiale, organizzata da Great events, Natura e Gs Emilia, è in programma da mercoledì 14 a domenica 18 luglio, partirà dalla Riviera del Corallo e passerà da Sassari e Oristano per arrivare a Cagliari: cinque tappe, per un totale di 860chilometri



ALGHERO – E' tutto pronto per “Settimana ciclistica italiana-Sulle strade della Sardegna”, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 luglio. L’evento di caratura mondiale, organizzato da Great events, Natura e Gs Emilia, partirà da Alghero, passerà da Sassari e Oristano, e arriverà a Cagliari. Cinque tappe per un totale di 860chilometri, con le città, i paesi e i paesaggi dell’Isola coprotagonisti della manifestazione.



«La rinascita e la ripartenza passano anche dallo sport. Come Amministrazione, e io in particolare come assessora allo Sport, al Turismo e alla Cultura, vediamo in questo evento di portata internazionale un’importante vetrina per la nostra città, per questo abbiamo sposato con entusiasmo il progetto». Così l’assessore del Comune di Sassari Rosanna Arru commenta il fatto che anche Sassari sarà meta della gara. Per la città sarà un’ulteriore occasione per farsi conoscere, con le sue bellezze e la sua storia, attraversata, dalla Nurra al cuore del centro, da ventiquattro squadre di professionisti delle due ruote a livello internazionale, che saranno loro stessi testimoni delle bellezze locali, naturali e architettoniche.



Finestre Rai dedicate, massima visibilità mondiale assicurata da un evento di questa portata e le circa 3mila persone coinvolte fra staff tecnici e familiari si inseriranno perfettamente nelle strategie di marketing turistico con cui il territorio intende farsi conoscere al pubblico, nazionale e internazionale, con i suoi tesori archeologici e architettonici, le coste frastagliate della Nurra che si fondono con i colori e i profumi della macchia mediterranea o i bianchi arenili attrezzati, e su tutto l’antica tradizione dell’accoglienza.