Violenza sulle donne: incontro Fidapa ad Alghero A dieci anni dalla firma della "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica", la locale Sezione della Fidapa Bpw Italy organizza un webinar, sulla piattaforma "Zoom", per ricordare l'anniversario e analizzare, in chiave pedagogica, i traguardi raggiunti e le sfide da affrontare



ALGHERO - A dieci anni dalla firma della “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, meglio conosciuta come “Convenzione di Istanbul”, la Fidapa Bpw Italy di Alghero organizza un webinar, sulla piattaforma “Zoom”, per ricordare l’anniversario e analizzare, in chiave pedagogica, i traguardi raggiunti e le sfide da affrontare. L'appuntamento è per domani, martedì 15 giugno, alle 19.30.



Dopo una breve introduzione della presidente della Sezione Silvana Pinna e i saluti della presidente del Distretto Sardegna Maria Tina Maresu, il tema sarà trattato dalla socia pedagogista Monia Satta e dalla pedagogista Monia Podda, mediatrice familiare Aimef e socia fondatrice del Cipm Sardegna. Il Centro italiano per la promozione della mediazione e la giustizia riparativa ha sede a Cagliari ed è costituito da pedagogisti, avvocati, criminologi, mediatori e psicologi che seguono, fra carcere e territorio, diversi progetti, con una serie di interventi rivolti agli autori di reati sessuali, di violenza domestica, maltrattamento, stalking e cyberbullismo e altri di prevenzione di qualsiasi tipo di violenza presso gli istituti scolastici, compreso l’abuso dei minorenni.



Il Cipm è molto impegnato nella formazione, nelle consulenze, nella mediazione dei conflitti in interventi di formazione, aggiornamento professionale e supervisione degli operatori del settore. Chiuderà i lavori la presidente nazionale Fidapa Bpw Italy Maria Concetta Oliveri. Sarà l’occasione per un incontro fra associazioni impegnate per la parità di genere, contro ogni forma di violenza. Chi fosse interessato a partecipare, può inviare una e-mail all'indirizzo web fidapalghero@libero.it per ricevere il link per il collegamento alla piattaforma Zoom.



Nella foto: la presidente della Sezione locale Silvana Pinna