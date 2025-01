Antonio Burruni 14 giugno 2021 Tc Alghero: la corsa-salvezza si complica Domenica negativa per la compagine di Maria Pia, che nella sfida valida per la sesta giornata del girone 5 del campionato nazionale di serie B di tennis maschile a squadre ha perso 2-4 in casa contro il Circolo Antico tiro a vola di Roma







I punti algheresi sono arrivati grazie al singolare vinto da Marco Mosciatti (che non ha concesso neanche un game a Gabriele Camilli) e dal doppio composto dal polacco Wojciech Aleksander Marek (all'esordio in giallorosso) e Michele Fois (6-3 6-4 a Camilli e Daniele Rapagnetta). In singolare, lo straniero del Tc Alghero non è riuscito a contrastare il più esperto colombiano Cristian Rodriguez Sanchez (509 delle classifiche mondiali), cedendo 6-3 6-2.



Le altre sconfitte sono arrivato con Cristiano Monte (che dopo aver vinto 8-6, al terzo set point, il primo set al tie-break, ha perso 6-4 il secondo, ritirandosi sotto 1-0 nel terzo contro il giovanissimo Rapagnetta), Michele Fois (che ha ceduto 6-4 7-5 in un match “spigoloso” contro Massimo Capone) e con il doppio formato da Mosciatti e da Alessandro Concu, fresco di titolo regionale Under 16



Nella foto: Wojciech Aleksander Marek ALGHERO – Domenica negativa per il Tc Alghero, che nella sfida valida per la sesta giornata del girone 5 del campionato nazionale di serie B di tennis maschile a squadre ha perso 2-4 in casa contro il Circolo Antico tiro a vola di Roma. Con questo risultato, la compagine algherese scivola in zona play-out a un turno dalla fine. Turno che prescrive al Tc Alghero la trasferta sui campi del Circolo Stampa Sporting Torino, capolista del girone a punteggio pieno.I punti algheresi sono arrivati grazie al singolare vinto da Marco Mosciatti (che non ha concesso neanche un game a Gabriele Camilli) e dal doppio composto dal polacco Wojciech Aleksander Marek (all'esordio in giallorosso) e Michele Fois (6-3 6-4 a Camilli e Daniele Rapagnetta). In singolare, lo straniero del Tc Alghero non è riuscito a contrastare il più esperto colombiano Cristian Rodriguez Sanchez (509 delle classifiche mondiali), cedendo 6-3 6-2.Le altre sconfitte sono arrivato con Cristiano Monte (che dopo aver vinto 8-6, al terzo set point, il primo set al tie-break, ha perso 6-4 il secondo, ritirandosi sotto 1-0 nel terzo contro il giovanissimo Rapagnetta), Michele Fois (che ha ceduto 6-4 7-5 in un match “spigoloso” contro Massimo Capone) e con il doppio formato da Mosciatti e da Alessandro Concu, fresco di titolo regionale Under 16 [LEGGI] (6-1 6-1 da Capone e Rodriguez Sanchez).Nella foto: Wojciech Aleksander Marek