A.B. 15 giugno 2021 Basket: Mercede sconfitta a domicilio Nella quinta giornata della Coppa del Centenario, valida come campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, l´Elmas sbanca 53-69 il “PalaCorbia”



ALGHERO – Terza sconfitta consecutiva per la Mercede Alghero nella Coppa del Centenario, valida come campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile, competizione che la compagine biancoblu aveva aperto con due vittorie. Ieri sera (lunedì), per la quinta giornata del girone unico, l'Elmas ha sbancato il “PalaCorbia” per 53-69.



La sfida è partita in equilibrio, con le padrone di casa, non al meglio dal punto di vista fisico, che controllavano le avversarie, arrivando alla prima sirena in vantaggio 21-17. Nei secondi dieci minuti, si assiste a un progressivo appannamento della Mercede, che trova solo 7punti, concedendone 21 alle ospiti, che vanno al riposo sul +10 (28-38).



Al rientro dall'intervallo lungo, le algheresi cercano una reazione e, con un 19-12 parziale, rosicchiano sette lunghezze di distacco, presentandosi sotto di 3punti (47-50) in avvio del quarto decisivo. Ma qui, arriva il secondo black out: 6-19 parziale dell'Elmas e i due punti finiscono nel Cagliaritano. Top scorer del match Tijana Mitreva, autrice di 21punti, ben coadiuvata da Laura Masnata con 11, Tra le ospiti, spiccano i 20punti di Pasolini e i 19 di Corda.



MERCEDE ALGHERO-ELMAS 53-69:

MERCEDE ALGHERO: Zoncu, Scarpa, Lubrano,Tiburcio Martinez 3, Canu, Mitreva 21, Kozhobashiovska 7, Solinas 2, Usai 5, Obinu 4, Masnata 11, Migoni. Coach Manuela Monticelli.

ELMAS: Porcu 4, Poddighe 6, Pasolini 20, Corda 19, Muscas 3, Alvau 2, Caschili, Uda 5, Zoncheddu 5, Valenti 5, Locci. Coach Epifanio Schirru.

PARZIALI: 21-17, 28-38, 47-50.