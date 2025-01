Cor 18 giugno 2021 Allerta in Sardegna, temperature oltre i 40° Pubblicato l´avvio di condimento avverse per «alte temperature» dalle ore 12 del 18.06.2021 (venerdì) e sino alle 15 del 21.06.2021 (lunedì). Colpita la Sardegna settentrionale



ALGHERO - Il Centro decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo della Regione Sardegna ha pubblicato l'avvio di condimeteo avverse per «alte temperature» dalle ore 12 del 18.06.2021 (venerdì) e sino alle 15 del 21.06.2021 (lunedì).



Le temperature subiranno un generale e progressivo aumento sul settore occidentale dell'isola, sia nei valori massimi sia in quelli minimi, risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37°C e localmente superiori ai 40°C. Lunedì sul settore occidentale diminuiranno, ma saranno comunque elevate, mentre subiranno un aumento fino a molto elevate sul meridione.



Le raccomandazioni sono sempre le stesse: non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche.