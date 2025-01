Red 21 giugno 2021 Covid: nessun nuovo caso a Sassari Oggi, secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, le persone positive al Coronavirus nel capoluogo turritano sono quaranta, con due ricoverati in strutture ospedaliere



SASSARI – Oggi (lunedì), secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, le persone positive al Coronavirus a Sassari sono quaranta, con due ricoverati in strutture ospedaliere. Nelle ultime ventiquattro ore, non ci sono nuovi casi. Trentadue le persone in quarantena.