Antonio Burruni 21 giugno 2021 Sardinia open: si parte a Maria Pia Al via domattina, dalle 9, sui campi in green set del Tc Alghero, la 21esima edizione del torneo internazionale di wheelchair tennis, valido come “Trofeo Tavoni”. Questa sera il sorteggio del tabellone e da domani sarà battaglia



ALGHERO – Da domani, martedì 22 giugno, si gioca. Prenderà il via alle 9, sui campi in green set del Tc Alghero, la 21esima edizione dei Sardinia Open wheelchair tennis-Trofeo Tavoni, il torneo più importante d'Italia di tennis in carrozzina, con il patrocinio dell'Assessorato regionale al Turismo. I tabelloni verranno sorteggiati oggi, alle 18, con settanta iscritti, in rappresentanza di diciotto Nazioni.



Nel singolare maschile, l'entry list è aperta dal francese Stephane Houdet (numero 5 delle classifiche mondiali). A contendergli la palma del favorito, il connazionale Nicolas Peifer (7 Itf) e l'olandese Tom Egberink (8). Nel femminile, comanda la colombiana Angelica Bernal (8 Itf), mentre tra i Quad, spicca Niels Vink (5).



In lizza tutti i migliori italiani e i tennisti sardi sono pronti a farsi valere. L'Asdc Sardinia Open sarà infatti rappresentata da Luca Arca (numero 2 d'Italia), il nuovo tesserato Alessandro Cianfoni (fresco vincitore del torneo nazionale di Rho), Mario Cabras, Angelo Romano e Giovanni Pilia nella maschile; Marianna Lauro (numero 1 d'Italia) e Maria Paola Tolu; tra i Quad Alberto Corradi (numero 4 d'Italia).