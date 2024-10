Antonio Burruni 28 giugno 2021 Basket ad Alghero: day camp con coach Riga Da oggi a mercoledì, il PalaCorbia ospita un camp di alta specializzazione, organizzato dalla Mercede, con il responsabile tecnico Massimo Riga, coach con tantissime esperienze in serie A



ALGHERO – Ha preso il via oggi (lunedì) e proseguirà fino a mercoledì 30 giugno, il day-camp di alta specializzazione, organizzato dalla Mercede Alghero, con il responsabile tecnico Massimo Riga. Riga, coach in A1 femminile con Torino e ora in A2 con Udine, vanta oltre trent'anni di carriera ad alti livelli.



Al PalaCorbia di Alghero sono previsti cinque allenamento, che vedono trentadue atlete impegnate in cinque allenamenti. Sono sedute di un'ora e mezza, con le partecipanti suddivise per annate di nascita.



Oggi, dalle 17 alle 18.30 sono scese in campo le nate dal 2005 al 2009, mentre dalle 18.30 alle 20 è toccato alle atlete dal 2000 al 2005. Domani, martedì 29, e mercoledì, appuntamenti dalle 9.30 alle 11 (2005-2009), dalle 11 alle 12.30 (2000-2005), dalle 17 alle 18.30 (2005-2009) e dalle 18.30 alle 20 (2000-2005).



