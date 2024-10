1 luglio 2021 Cada dia: 01 luglio 1862



Inaugurazione dello stabilimento chiamato dagli algheresi il bagnetto, con un progetto del falegname algherese Giovanni Balduzzi approvato dal Consiglio comunale. Venne costruito all'interno del porto cittadino per risolvere la situazione di assoluta necessitÓ di uno stabilimento di bagni di mare, per sconfiggere molte malattie diffuse in cittÓ. Cess˛ la sua attivitÓ verso al fine del 1889.