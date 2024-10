video Cor 30 giugno 2021 Multipiano, impianto elettrico distrutto Vandali scatenati in Piazza dei Mercati ad Alghero dove a farla da padrone sono il degrado, la sporcizia e l´incuria ormai dilagante. La centralissima piazza con annesso parcheggio ormai una centrale dello spaccio. Le immagini



ALGHERO - Non bastano più le lamentele dei commercianti e lo sdegno dilagante per le indecorose condizioni in cui versa ormai la Piazza dei Mercati, con le rampe delle scale per accedere ai parcheggi interrati diventate nel tempo luoghi pericoli e malsani. La novità è ancora una volta data dalla distruzione: letteralmente strappato parte dell'impianto elettrico sull'accesso principale. E dire che pochi mesi addietro tutta la struttura è stata dotata di sistema di video-sorveglianza.