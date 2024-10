S.A. 1 luglio 2021 Nautica, storytelling da Alghero a Bosa Il progetto d’internazionalizzazione “Over Sea”, che vede la Camera di Commercio di Sassari capofila, coinvolge aziende del settore della nautica, e più puntualmente gli operatori impegnati da Stintino, area di eccellenza del Golfo dell’Asinara, per arrivare al maggior polo turistico del nord ovest con le marine di Alghero, per arrivare fino a Bosa



ALGHERO - La rete è un elemento strategico nell'ambito della comunicazione e lo è ancora di più quando i contenuti raccontano territori, le loro storie e le loro tradizioni. Le descrizioni, lo storytelling, sotto questo aspetto riveste, soprattutto in ambito turistico, una valenza divulgativa di estrema rilevanza. Questa analisi ha mosso l’iter strategico del progetto Over Sea che da oggi ospiterà per quattro giorni nel nord ovest della Sardegna in un blog tour, cinque giornalisti dell’associazione nazionale travel blogger pronti a raccontare percorsi ed esperienze.



Il progetto d’internazionalizzazione “Over Sea”, che vede la Camera di Commercio di Sassari capofila, coinvolge aziende del settore della nautica, e più puntualmente gli operatori impegnati da Stintino, area di eccellenza del Golfo dell’Asinara, per arrivare al maggior polo turistico del nord ovest con le marine di Alghero, per arrivare fino a Bosa. Gli imprenditori che hanno aderito al progetto con le loro marine coprono una significativa quota dell'offerta di approdi disponibili in quest’area, che oltre ai diportisti stanziali, ai flussi nazionali, è caratterizzata dalla presenza di diportisti che giungono dal bacino del Mediterraneo ed in particolare dalle coste spagnole e francesi.



Il blogger tour organizzato in questi giorni, descriverà l’ospitalità costiera sì, ma non solo. I porti sono varchi, importantissimi d'accesso al territorio. Che può disporre di elementi di attrattività di tipo ambientale, culturale ed enogastronomico, capaci di attrarre e raggiungere nuovi target della domanda potenziale nei “mercati obiettivo” individuati nel Piano di internazionalizzazione della Regione Sardegna. Le attività definite dal programma puntano all’incoming, con Press e blogger tour dedicati a referenti di testate nazionali ed estere ed un educational tour rivolto a buyer e operatori nazionali ed esteri della nautica e dei servizi turistici.



E di outgoing, con la partecipazione a tre Saloni Nautici all'estero, l’organizzazione di tre missioni, con organizzazione di workshop e B2B, con operatori del settore. Tutte le azioni del progetto saranno realizzate dai partner tecnici Assonautica nord Sardegna, l'Azienda Speciale camerale Promocamera e QCS Consulting. Per un'azione sinergica di raggruppamento e di rete in grado di proporre servizi turistici che vanno dalla fruizione di siti culturali, ai percorsi naturalistici e ambientali, all’offerta di sport acquatici o alle aree wellness, per giungere all’offerta enogastronomica di qualità, presente in tutta l'area territoriale costiera ed interna, raggiungibile dai singoli porti turistici inseriti in Over Sea.