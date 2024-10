G.P. 8 luglio 2021 Covid: screening ad Alghero fino a domenica Continua fino a domenica 11 luglio (dalle 10:00 alle 13:00) la campagna di screening dedicata agli operatori del turismo e del commercio di Alghero, nella palestra della scuola della Pedrera



ALGHERO - Continua ancora oggi e fino a domenica 11 luglio la campagna di screening dedicata agli operatori e dipendenti del settore del turismo, delle attività commerciali e della grande distribuzione.



L’Ats, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, prolunga l’effettuazione dei tamponi molecolari, il principale strumento diagnostico per la rilevazione dei positivi al Covid, anche per le persone vaccinate.



Lo screening rivolto alle categorie produttive della città, sarà attivo tutte le mattine dalle 10,00 alle 13,00 nella palestra della scuola primaria La Pedrera. Per potersi sottoporre a tampone sarà necessario esibire il documento d’identità e la tessera sanitaria.