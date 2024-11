video Cor 10 luglio 2021 D.D. Bridgewater sul palco di Alghero



La straordinaria voce black e soul statunitense, sarà la protagonista del concerto in programma domenica 11 luglio (ore 19.30) ad Alghero, sul palco in l.go Lo Quarter, per l´organizzazione di Sardegna Concerti e Fondazione Alghero La straordinaria voce black e soul statunitense, sarà la protagonista del concerto in programma domenica 11 luglio (ore 19.30) ad Alghero, sul palco in l.go Lo Quarter, per l´organizzazione di Sardegna Concerti e Fondazione Alghero Guarda e condividi il video su Alguer.tv