video G.P. 13 luglio 2021 Schianto sul lungomare di Alghero Mattinata movimentata per i Vigili del Fuoco di Alghero impegnati insieme agli operatori sanitari in un altro incidente tra una Lancia Y e uno scooter, sul Lungomare di Alghero. Il conducente della moto è stato trasferito all’Ospedale Civile di Alghero







In soccorso anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli, impegnati in una mattinata movimentata, dopo il sinistro di stamattina in via Emilia, nel quale hanno liberato una donna dalla sua automobile. In questo momento si trovano sul Lungomare Valencia, all’incrocio con via Luigi Einaudi per mettere in sicurezza la strada. ALGHERO - Incidente stamattina sul lungomare di Alghero. Forse una mancata precedenza all’origine dello scontro tra una Lancia Y e uno scooter. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno prestato i primi soccorsi al conducente della moto con trasferimento immediato al Pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Alghero.In soccorso anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di via Napoli, impegnati in una mattinata movimentata, dopo il sinistro di stamattina in via Emilia, nel quale hanno liberato una donna dalla sua automobile. In questo momento si trovano sul Lungomare Valencia, all’incrocio con via Luigi Einaudi per mettere in sicurezza la strada. Guarda e condividi il video su Alguer.tv