Carlo Cottarelli per Liberevento

CAGLIARI - Sarà Carlo Cottarelli il prossimo ospite del X festival culturale Liberevento, organizzato dall’associazione Contramilonga dietro la direzione artistica del giornalista e scrittore Claudio Moica. L’economista ed editorialista sabato 17 e domenica 18 luglio farà due tappe nel Sulcis per presentare il suo libro All’inferno e ritorno (Feltrinelli), una riflessione su come risollevare l’economia dell’Italia all’indomani della crisi innescata dal covid 19.



L’appuntamento di sabato è alle 21,30 nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco di Iglesias, mentre domenica, alle 22, Cottarelli sarà a Sant’Antioco, in via Castello, davanti alla Necropoli. A dialogare con l’autore sarà in tutte e due le serate il giornalista Vito Biolchini. Per partecipare agli eventi è obbligatoria la prenotazione.



Il libro. Oggi, mentre il mondo che conosciamo sembra al collasso, dobbiamo essere all’altezza delle misure necessarie ad ammortizzare la crisi economica, con interventi di lunga durata e con una rapida capacità di attuazione. Dobbiamo chiederci perché non ci sia (ancora) stata una crisi finanziaria. E, a proposito dell’Italia, quanto può salire ancora il debito pubblico? Di certo abbiamo davanti a noi la responsabilità della ricostruzione. Carlo Cottarelli si pone al confine tra il mondo che crolla e il mondo che verrà dopo. Precipitati nel baratro dell’emergenza, abbiamo una grande opportunità: correggere molti errori ripetuti nel passato per aprire strade che accompagnino il nostro Paese in un futuro migliore. L’Italia ha bisogno di tornare a crescere, ma in modo sostenibile dal punto di vista sociale, finanziario e ambientale.