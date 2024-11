17 luglio 2021 Cada dia: 17 luglio 1850



Nei primi mesi dell'estate del 1850 si registrarono ad Alghero numerosi casi d'idrofobia: in questa data il vicesindaco Bolasco emanò le norme da adottare da parte della cittadinanza: «tutti i cani debbono venir muniti di un collare in lana o in cuoio e non altrimenti, della larghezza di due o tre dita e in tutti i sottani abitati sarà obbligo di chi vi abita di tenere nell'esterno della porta un recipiente sempre pieno d'acqua potabile, affinché i cani possano abbeverarsi nella presente stagione estiva». A mos veure, a demà