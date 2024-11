Cor 20 luglio 2021 Organistica: ad Alghero Giulio Piovani In programma musiche di Mozart, Mendelssohn, Stanford e Bossi. Una nuova grande serata proposta nel Duomo di Santa Maria nell’ambito della XXI edizione della kermesse curata dall’associazione “Arte in musica”



ALGHERO - Nuovo evento musicale, interamente dedicato all’organo, mercoledì prossimo nel duomo di Alghero. Prosegue infatti con grande successo di pubblico la XXI edizione della Rassegna Internazionale Organistica, organizzata dall’associazione Arte in Musica, con il coordinamento artistico del maestro Ugo Spanu, nell’ambito della programmazione del Festival del Mediterraneo, con la direzione artistica del maestro Antonio Mura. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Sardegna - Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni Culturali Spettacolo e Sport, della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero.



Mercoledì 21 luglio, con inizio alle 21, è quindi in calendario un nuovo concerto nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero. Giulio Piovani, virtuoso di caratura internazionale e docente di Organo presso il conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, proporrà un programma dal simpatico titolo “Niente Bach, stasera!”, con musiche non riconducibili al grande compositore tedesco, pilastro della storia organistica. Piovani eseguirà infatti Fantasia in fa minore K 608 di Mozart, Sonata V op. 65/5 di Mendelssohn, 2nd set (4 Requiem, 5 Epithalamium, 6 At eventide) da Six occasional preludes op. 182 di Stanford e Preludio festivo op.39/1 di Bossi. All’ingresso e durante il concerto saranno osservate le prescrizioni sanitarie anti covid.