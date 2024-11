Cor 20 luglio 2021 Si va verso il green pass obbligatorio Si andrà in zona gialla se l’occupazione dei reparti ordinari supera il 10 % dei posti letto a disposizione e quella delle terapie intensive va oltre il 5%. Si lavora alla mediazione sull’obbligo di certificato verde. Stretta già dal 26 luglio



CAGLIARI - Non solo per poter viaggiare o pernottare. Si accende la discussione sull'obbligatorietà del green pass per accedere a bar, ristoranti, cinema e spettacoli in Italia.



Per la giornata odierna è convocata la conferenza delle Regioni, domani invece ci sarà la riunione con il governo, mentre il Consiglio dei ministri si riunirà entro giovedì in modo da far entrare in vigore il nuovo decreto che prevederà la stretta già il 26 luglio. Green pass con una dose di vaccino per andare al ristorante al chiuso, con doppia dose per i luoghi più affollati: È l'ipotesi al momento più accreditata oggetto di discussione nella riunione della cabina di regia prevista nelle prossime ore.



Nuovi parametri della zona gialla. Con lo stesso decreto saranno stabiliti nuovi parametri per individuare il colore delle regioni. Ed a pesare saranno soprattutto le ospedalizzazioni: si andrà in zona gialla se l’occupazione dei reparti ordinari supera il 10 % dei posti letto a disposizione e quella delle terapie intensive va oltre il 5%.