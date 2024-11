G.P. 20 luglio 2021 Autobotte: riparte il servizio comunale ad Alghero A distanza di un mese riprende il servizio di fornitura dell’acqua con l´autobotte comunale, sospeso dallo scorso 15 giugno, per consentire di effettuare le riparazioni necessarie al mezzo in utilizzo



ALGHERO - Riprende il servizio di fornitura dell’acqua con l’autobotte comunale rimasto fermo a causa di un danno verificatosi al mezzo in dotazione al Servizio Manutenzioni del Comune di Alghero. Il servizio di fornitura dell’acqua potabile è rimasto temporaneamente sospeso dallo scorso 15 giugno, per consentire di effettuare le riparazioni necessarie. Negli ultimi tempi le lamentele e le proteste si erano fatte più pressanti tra gli abitanti dell'agro algherese.