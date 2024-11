Cor 23 luglio 2021 «Ecocentro, finalmente qualcosa si muove» Così Mimmo Pirisi, capogruppo in consiglio comunale ad Alghero del Partito democratico, interviene sul riavvio dell´iter di realizzazione del terzo ecocentro nella zona di Santa Maria la Palma





i cittadini Algheresi». Così Mimmo Pirisi, capogruppo in consiglio comunale ad Alghero del partito democratico, interviene sul riavvio dell'iter di realizzazione del terzo ecocentro nella zona di Santa Maria la Palma [ ALGHERO - «Finalmente si chiude un iter che è partito nel 2018 con l’acquisto di un area pubblica della Regione, al prezzo simbolico di un euro, da parte dell’allora amministrazione con Sindaco Mario Bruno, che concretizzo’ quella scelta voluta dall’intero agro, che con convinzione, chiese la realizzazione di un terzo ecocentro da dislocare nell’agro. La scelta cadde proprio nella zona di Santa Maria la Palma, in quanto baricentrica e con le caratteristiche richieste per poter realizzare l’opera, e per avere il finanziamento che e’ già nelle casse del comune dal 2016. Oggi il consiglio comunale (anche grazie ad una inversione dell’ordine del giorno voluto e proposta dalla minoranza) approva e completa l’iter burocratico. Oggi siamo pronti per una gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, fondamentale per l’agro e anche per l’interacittà, in quanto tale servizio potrà contribuire ad aumentare lapercentuale di differenziata, utile per l’abbattimento delle tariffe peri cittadini Algheresi». Così Mimmo Pirisi, capogruppo in consiglio comunale ad Alghero del partito democratico, interviene sul riavvio dell'iter di realizzazione del terzo ecocentro nella zona di Santa Maria la Palma [ LEGGI ].