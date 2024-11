S.A. 24 luglio 2021 Omaggio a Modugno a Sassari I grandi interpreti del jazz tornano in città per l’omaggio a Domenico Modugno. Appuntamento il 3 agosto in piazza Moretti. Risuoneranno le avvolgenti note dello spettacolo “Uomini in Frac”



SASSARI - Le canzoni di Domenico Modugno reinterpretate da Peppe Servillo e i grandi del jazz italiano. Martedì 3 agosto dalle ore 21 in piazza Moretti risuoneranno le avvolgenti note dello spettacolo “Uomini in Frac” - “Omaggio a Domenico Modugno”, produzione originale dedicata ad uno dei più grandi artisti italiani di sempre, dall’ensemble: Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Mattia Barbieri (batteria). Uno show in cui canzoni come Pasqualino Marajà si fondono armoniosamente all'Art Ensemble of Chicago, Lu minatori a Duke Ellington e Vecchio frac a Leonard Coen. Aprirà la serata il cantautore algherese Davide Casu che nel 2020 ha dato alle stampe il suo quinto album Costa Oest a Llevant.



Sarà questo il lieto finale della XXIII^ edizione del festival Abbabula, evento organizzato a Sassari dalla cooperativa tutta al femminile Le Ragazze Terribili, sostenuto dall'Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, dal Comune di Sassari, dalla Fondazione di Sardegna e da SCENA UNITA - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo, un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi - organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira, Music Innovation Hub e Associazione “Il Corso”.



Sei fra i più straordinari ed apprezzati interpreti e musicisti sulla scena musicale italiana e internazionale, da Peppe Servillo a Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri e Mattia Barbieri, animeranno il palcoscenico del festival nell’ultima serata in cartellone. Un mix di passione ed eleganza che miscela al top le arti di un cantante che più “teatrale” non si può (Servillo); il pianoforte di Rita Marcotulli, intenso indagatore dei meandri melodici e armonici del repertorio italiano; un Di Castri che invita a seguire le piste inesplorate del continente Modugno fra colori esotici, echi delle bande e accenti folk; la tromba raffinata e potente di Fabrizio Bosso; le ance di Girotto tra melodia e Sud America e la ritmica ricca e up to date di Barbieri.



“Uomini in frac” è progetto di Peppe Servillo e Furio Di Castri per la direzione musicale dello stesso Di Castri. Domenico Modugno è un monumento della canzone italiana, il suo urlo a braccia aperte (“Volare”) proietta l'Italia dentro il boom economico, dentro la modernità e nel mondo, rivoluziona la canzone, da allora in avanti non più figlia solo del bel canto. Modugno trasforma le melodie e il linguaggio, ma resta saldamente radicato nella tradizione popolare, ha un cuore antico e un linguaggio nuovo, se ne infischia delle mode, è un classico. E il jazz, si sa, non ha paura dei classici. Modifiche e trasformazioni di un repertorio vengono dalla conoscenza, dalla riflessione, dall'empatia: la poesia, il gioco, il paradosso dell’interpretazione jazz sono il risultato di una frequentazione affettuosa, non un tradimento.



Nella foto: Uomini in frac