S.A. 23 luglio 2021 Sabbia e conchiglie in valigia, 11 turisti multati a Cagliari Nei guai turisti italiani provenienti da Roma, Bari, Milano, Genova, Taranto e Arezzo, e stranieri in partenza verso Berna, Madrid e Bucarest. Per loro una sanzione amministrativa, che ha raggiunto anche i 3mila euro



CAGLIARI - Sono undici i turisti multati nelle ultime settimane dai funzionari dell'Agenzia delle dogane di Cagliari impegnati nei controlli, insieme a Guardia di finanza e personale della Sogaer, all'aeroporto di Cagliari-Elmas.



Complessivamente sono stati rinvenuti 2,2 chilogrammi di sabbia contenuta in bottiglie di plastica, 512 ciottoli di mare, 740 conchiglie e una roccia del peso di 1,1 Kg, prelevati da più arenili della costa cagliaritana: da Villasimius e Costa Rei, a Perd’è Sali, Santa Margherita di Pula e Isola di San Pietro, passando per le spiagge del Poetto.



Nei guai turisti italiani provenienti da Roma, Bari, Milano, Genova, Taranto e Arezzo, e stranieri in partenza verso Berna, Madrid e Bucarest. Per loro una sanzione amministrativa, che ha raggiunto anche i 3mila euro. Il materiale illecitamente prelevato è stato sottoposto a sequestro.