S.A. 26 luglio 2021 Mammografie ed ecografie in Piazza ad Alghero Sono sbarcate le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, Programma Nazionale Itinerante che percorreranno la regione da Nord a Sud. Oggi tappa ad Alghero



ALGHERO - Al via un nuovo importante progetto dal titolo 6 mesi in Rosa in Sardegna per portare salute, prevenzione e cura nel nord della Regione. Il progetto, che durerà da maggio ad ottobre 2021, prevede l’organizzazione ogni mese presso il Mater Olbia Hospital di una intera giornata dedicata alla prevenzione delle donne delle aree di Anglona, Gallura, Nurra, Barbagia di Nuoro, Meilogu e Marghine.



Nel mese di ottobre 2021, a chiusura del progetto e in concomitanza con la Race For The Cure 2021, il Women’s Care Center del Mater Olbia Hospital organizzerà un intero weekend dedicato alla prevenzione, mettendo in campo i suoi specialisti dell’area senologica. L’obiettivo è quello di superare il risultato dello scorso anno in cui furono erogate 250 visite ed esami specialistici.



In Sardegna sono sbarcate anche le Unità Mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia, Programma Nazionale Itinerante che percorreranno la regione da Nord a Sud. Oggi tappa ad Alghero in Piazza Pino Piras con decine di donne in fila da questa mattina per le visite di senologia programmate fino a questa sera. In programma: mammografie, ecografie mammarie, ecografie ginecologiche e Pap test.