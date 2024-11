G.P. 27 luglio 2021 “Encontres”: agosto con Racconti algheresi Quarto appuntamento con la rassegna letteraria “Encontres amb l’autor” dell’Obra Cultural di Alghero, il 4 agosto alle ore 19,00 al giardino del Museo del Corallo. Sarà presentato "Racconti algheresi" di Miquelino Chessa: descrizione della vita quotidiana degli anni ‘50 che nessuno mai aveva approfondito in questo modo con dettagli minuziosi della vita che caratterizzava l’”Alguer vella”



ALGHERO – Prosegue anche nel mese di agosto la rassegna letteraria “Encontres amb l’autor” dell’Obra Cultural di Alghero. Quarto appuntamento fissato per il 4 agosto alle ore 19,00 al giardino del Museo del Corallo. Il quarto appuntamento presentato da Carlo Sechi e Pino Tilloca, con le letture a cura di Gennaro Guarino, sarà dedicato ai "Racconti algheresi" di Miquelino Chessa, ristampato dall’Obra Cultural per far conoscere la storia di Alghero così come Michele Chessa la racconta, con uno spirito sarcastico, popolare e fatto di ironia.



Nel suo libro Michele Chessa descrive con una scrittura semplice, le vie della città antica, i nomi e cognomi delle famiglie conosciute e anche poco conosciute in città, nonché i soprannomi “xistos” oltre alle fotografie dell’epoca. Gli aneddoti e i racconti impreziosiscono il testo corredato anche da dettagli sui lavoro dell’epoca, attrezzi da lavoro, tradizioni religiose e civili di quegli anni.



Una descrizione della vita quotidiana degli anni ‘50 che nessuno mai aveva approfondito in questo modo con dettagli minuziosi della vita che caratterizzava l’”Alguer vella”, la città viva del centro storico. La partecipazione all'event, organizzato in collaborazione con la Fondazione Alghero è a numero chiuso con prenotazione al n. 3457771505.