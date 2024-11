29 luglio 2021 Cada dia: 29 luglio 1971



Raduno di bellezze ad Alghero: venivano da tutto il mondo per sfilare, rispondere a domande di cultura generale e posare sotto gli obiettivi dei fotografi e trasformarsi in modelle per pittori en plein air per le vie del centro. Alghero si conferma negli anni 70 la meta del turismo e dei concorsi di bellezza. Traffico in tilt in cittą, nelle spiagge e nel porto per l'elezione del volto nuovo per il cinema. A mos veure, a demą