Cor 27 luglio 2021 Finalmente Alghero, gli eventi in città Ultima settimana di luglio ricca di eventi quella in programma ad Alghero, grazie al calendario predisposto dalla Fondazione Alghero e dall´Amministrazione Comunale: Ecco tutti gli appuntamenti di martedì, mercoledì e giovedì



ALGHERO - Finalmente Alghero, ultima settimana di luglio ricca di eventi quella in programma ad Alghero, grazie al calendario predisposto dalla Fondazione Alghero e dall'Amministrazione Comunale per l'estate 2021. Questa sera, Martedì 27 luglio, prosegue il Festival Mediterranea con l'appuntamento delle ore 20 nella libreria Cyrano, dove Paola Carta dialogherà con Alessandra Pigliaru alla presenza dell'ex Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.



Alle 22 il palco del Quarter ospita il Festival cinematografico “Cinema Delle Terre del Mare” con Fellinopolis di Silvia Giulietti. Proiezioni che proseguono anche mercoledì 28 luglio (ore 22) nello spazio antistante la sede della Fondazione, con la pellicola “A casa mia” di Mario Piredda. Giovedì 29 luglio alle ore 19.30, nel giardino del Museo del Corallo, riprende "Alghero in Classica" col duo Cordas e Bentu.



Mentre alle ore 20.45 il Cinema Delle Terre del Mare si trasferisce nello stabilimento balneare "Rosanna" a Maria Pia, dove verrà proposta la performance di videodanza "Mare Matrice" con la regia di Alessandra Mura e le musiche di Manuel Attanasio, a cura della Società Umanitaria. Seguirà, nella medesima location e per la stessa organizzazione, la proiezione “My Mexican Bretzel”. Chiude la giornata di giovedì, nello spazio del Quarter, il nuovo appuntamento con la prosa del Cedac con “Diavoli storti”, di e con Marcello Murru.