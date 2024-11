Cor 3 agosto 2021 Mario Tozzi ed Enzo Favata a Costa Paradiso Giovedì 5 agosto a Costa Paradiso “La Sardegna, le radici della storia” con Mario Tozzi ed Enzo Favata, nuova anteprima del festival “Musica sulle Bocche”. Appuntamento a partire dalle 19.30 nello splendido scenario di Cala Sarraina. Il concerto è un affresco inedito dell´isola per uno spettacolo di successo, quasi un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica. Organizza l’associazione Jana Project



ALGHERO - Uno scienziato e divulgatore televisivo tra i più apprezzati e un artista che della musica della sua terra ha fatto una inconfondibile cifra stilistica. Mario Tozzi ed Enzo Favata raccontano insieme la Sardegna attraverso il particolare punto di vista della geologia e la musica, al confine tra passato e futuro. Giovedì 5 agosto appuntamento alle 19.30 nello splendido scenario della spiaggia di Cala Sarraina, nella Costa Paradiso, con “La Sardegna, le radici della storia”, nuova anteprima della ventunesima edizione del festival internazionale “Musica sulle Bocche”. Il concerto è un affresco inedito dell'isola per uno spettacolo di successo, quasi un film senza immagini raccontato con le parole e i suoni, nel quale prendono forma paesaggi arcaici, miti dimenticati e ricerca scientifica, rivelando allo spettatore una geografia antica, sepolta nella stratificazione delle ere geologiche e preistoriche.



I biglietti possono essere già acquistati attraverso il sito del festival. Coloro che sceglieranno di non usufruire del servizio di prevendita potranno comunque acquistare i biglietti presso il botteghino il giorno del concerto, con la possibilità anche di poterli prenotare inviando una mail all'indirizzo ticket@musicasullebocche.it o chiamando l'infoline al numero 350-1537377.



Mario Tozzi è uno scienziato, primo ricercatore presso il CNR e ha condotto studi sull’evoluzione geologica del Mediterraneo centro-orientale. È autore di oltre cinquanta pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Enzo Favata è musicista, compositore e autore di musiche originali per cinema, radio, teatro, documentaristica. I suoi progetti, caratterizzati da un originale intreccio tra musiche popolari e avanguardia, sono stati ospitati in prestigiosi festival ed innumerevoli palcoscenici, in tutto il mondo. Molto abile con l'elettronica dal vivo, miscelata con i suoi strumenti a fiato, la utilizza in questo progetto con un sistema di filtraggio del suono dei suoi sassofoni, clarinetti e strumenti etnici, creando magiche atmosfere sonore sulle quali scorre il racconto di Mario Tozzi.