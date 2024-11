S.A. 4 agosto 2021 Lotto: vincite da 50mila euro ad Alghero Nel 10eLotto ci sono state due vincite gemelle da 25mila euro ciascuna nei giorni scorsi. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 3,65 miliardi di euro



ALGHERO - Alghero è una città baciata dalla "Dea Fortuna" negli ultimi giorni. Nel 10eLotto ci sono state due vincite gemelle da 25mila euro ciascuna.



Invece è a Bagheria la più alta vincita realizzata al Lotto nell'ultimo concorso, pari a 27.750 euro grazie ad una quaterna centrata sulla ruota Nazionale mettendo in gioco cinque numeri, come riferisce l'agenzia Agimeg.



Secondo gradino del podio per i 22.500 euro vinti a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, con una giocata sulla ruota di Genova, terzo posto per i 12.500 euro vinti a Marigliano. Il 10eLotto premia invece San Giovanni Rotondo (FG) con 50 mila euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 3,65 miliardi di euro.