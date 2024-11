Cor 6 agosto 2021 Alghero in Classica, rinvio concerti Le nuove date verranno comunicate nei prossimi giorni. Saltano i due appuntamenti previsti in Piazza della Juhari con la direzione artistica di Mauro Uselli



ALGHERO - I concerti previsti per oggi, 6 agosto e per il 25 agosto, della rassegna Alghero in Classica, con la direzione artistica di Mauro Uselli, che prevedevano l'esibizione in Piazza della Juharia del duo Francesco Scognamillo - sax - Daniela Gonzales - piano, e il 25 agosto il duo piano e violino Riccardo e Dario Pinna, sono stati posticipati in data da stabilirsi. Le nuove date verranno comunicate nei prossimi giorni.



Foto d'archivio