S.A. 7 agosto 2021 Niccolò Fabi in concerto nelle Antiche Terme Apre la serata alle 21.15 la cantautrice Ilaria Porceddu. Prossima tappa del festival Dromos lunedì 9 a San Vero Milis: protagonisti la cantante e performer oristanese Marta Loddo



ORISTANO - Dopo la doppia tappa a Bauladu, prosegue a Fordongianus il cammino del festival Dromos, che fino al prossimo 13 agosto si snoda tra vari centri dell'Oristanese con il suo cartellone di concerti (ma non solo) all'insegna del tema portante di questa ventitreesima edizione intitolata "Lucciole". Domenica 8 agosto, nella preziosa ambientazione delle Antiche Terme Romane, si recupera – con inizio alle 22 - uno degli appuntamenti più attesi della passata edizione del festival, il concerto di Niccolò Fabi, rimandato l'anno scorso per le restrizioni legate alla pandemia: un concerto nel segno dell'ultimo album di inediti del cantautore romano, "Tradizione e tradimento", pubblicato a ottobre 2019, tre anni dopo il successo di "Una somma di piccole cose" con cui ha vinto la Targa Tenco per il miglior disco in assoluto del 2016 (bissando così l'alloro ottenuto nel 2013 con l'album "Ecco").



Ad aprire la serata – finanziata dall'Unione dei Comuni del Barigadu e dal Comune di Fordongianus -, alle 21.15, prima del concerto di Niccolò Fabi, un'altra voce, quella della raffinata cantautrice sarda Ilaria Porceddu, salita agli onori della critica per la conquista del secondo gradino sul podio del Festival di Sanremo del 2013 nella categoria Giovani, con all'attivo pubblicazioni per Sony Music e collaborazioni con artisti del calibro di Lucio Dalla e Max Gazzè.



Prossima tappa del festival Dromos lunedì 9 a San Vero Milis: protagonisti la cantante e performer oristanese Marta Loddo, in arte mumucs, con il trio Pororoca di Alessandro Cau (batteria, percussioni), Tancredi Emmi (contrabbasso) e Federico Fenu (trombone), di scena a partire dalle 22 nel giardino del Museo Civico con ingresso libero. E sarà un'occasione anche per visitare la mostra curata da Anna Rita Punzo e Ivo Serafino Fenu sul tema del festival, "Lucciole", allestita negli spazi delle chiese sconsacrate dedicate alle Anime e a San Salvatore nel giardino del Museo Civico.