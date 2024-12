11 agosto 2021 Cada dia: 11 agosto 1967



Il regista Joseph Losey scelse Alghero per girarvi il film "La scogliera dei desideri", con Richard Burton e Liz Taylor. Arrivarono ad Alghero in questa data; l'immagine della donna dagli occhi viola nella Riviera del Corallo è legata allo splendore degli anni d'oro, dedicati al cinema e all'amore travolgente e travagliato che ebbe con l'attore Richard Burton. Pare che il sentimento tra i due fosse riscoppiato proprio sul set del film girato ad Alghero, dopo un primo matrimonio avvenuto nel 1964 a cui era seguita una seconda unione dieci anni dopo.