G.P. 10 agosto 2021 Ginepro plurisecolare in pericolo: denuncia a Muravera Vandali e delinquenti sulla spiaggia di Feraxi a Muravera contro un Ginepro plurisecolare.« Atti vandalici come questo non dovrebbero rimanere impuniti» denunciano dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus



MURAVERA - E’ lì da secoli, al centro della splendida spiaggia di Feraxi, sul litorale di Muravera: un vero e proprio patriarca verde, un Ginepro (gen. Juniperus) plurisecolare. Ultimamente è stato oggetto di atti di vandalismo: sono stati taglaiti i rami e ne è stata fatta una specie di capanna. Questa è la denuncia dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus che ha provveduto a inoltrare un esposto alla Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, al Comune di Muravera, alla Guardia costiera, ai Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, informando nel contempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.



Anche il Ginepro plurisecolare di Feraxi ha visto estati e inverni, Maestrale e Levante, mareggiate e bagnanti fin quando dei vandali delinquenti han preso a massacrarlo. Rischia di far la fine del Ginepro plurisecolare di Lucaise, nell’Isola di San Pietro, che lì viveva da molto prima che la colonia dei Tabarchini s’insediasse a Carloforte (1738), che è stato massacrato nel febbraio 2020, finora impunemente, nonostante denunce e indagini.



Atti vandalici come questo non dovrebbero rimanere impuniti, dichiarano dal Gruppo d’Intervento Giuridico odv. L’area è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e rientra nel sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “Stagni di Colostrai e Saline” (direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora). Solo una presente vigilanza può concretamente fermare cialtroni e delinquenti ed evitare danni all’ambiente e all’identità dei luoghi.



Nella foto: ginepro plurisecolare nella spiaggia di Feraxi a Muravera