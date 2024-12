Cor 11 agosto 2021 Ornella Vanoni in Municipio ad Alghero Ornella Vanoni è da più di un mese in Riviera del Corallo dove ha comprato casa sul mare, nelle nuove residenze di Calabona. Ad Alghero ha deciso di trascorrere l´estate



ALGHERO - C'è anche Ornella Vanoni nell'estate algherese. La signora della musica italiana da più di un mese è in Riviera del Corallo, dove ha comprato casa sul mare, nelle nuove residenze di Calabona. Ad Alghero ha deciso di trascorrere l'estate. Nelle ultime ore ha fatto visita al sindaco Mario Conoci negli uffici di Porta Terra. Insieme a loro la vicesindaco Giovanna Caria e l’Assessore Andrea Montis, per augurarle un buon soggiorno nella città di Alghero.