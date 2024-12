G.P. 12 agosto 2021 Dinamo Femminile: a ottobre il debutto casalingo Dinamo: basket femminile. Uufficializzato il calendario completo della regular season 2021-2022 della Techfind serie A1. «In questo secondo anno della massima serie vogliamo fare un salto in avanti e saremo pronti a giocarci le partite che contano», afferma il coach Antonello Restivo



SASSARI - Le Dinamo Women sono pronte a una grande stagione di sfide con il secondo anno nella massima serie, dopo la salvezza raggiunta con grinta e determinazione in gara3 dei playout contro Broni la passata stagione, e lo storico debutto in EuroCup Women in agenda a fine settembre. In attesa di scoprire il nome della sfidante del Qualification Round europeo, con il sorteggio fissato il 19 agosto, oggi è stato comunicato il calendario completo della regular season della Techfind Serie A1.



«Siamo contenti di debuttare in casa - commenta a caldo coach Antonello Restivo - consapevoli che dovremo farci trovare pronti perché ci attendono subito partite importanti e dovremo lavorare bene in fase di preparazione. In questo secondo anno della massima serie vogliamo fare un salto in avanti e saremo pronti a giocarci le partite che contano. Rispetto alla passata stagione penso che il campionato di A1 abbia alzato ulteriormente il livello, con tante squadre che hanno fatto un buonissimo mercato inserendo straniere di qualità in tutte le squadre».



Debutto per Cinzia Arioli e compagne è fissato nelle mura amiche del PalaSerradimigni il 2 ottobre 2021 con Costa Masnaga. La prima trasferta della stagione sarà a San Martino di Lupari, il 10 ottobre 2021. Nella terza giornata le sassaresi affronteranno Empoli per poi volare a Campobasso (24 ottobre). Derby delle isole con Ragusa in agenda in casa il 30 ottobre, mentre il 6 novembre le ragazze di Antonello Restivo incontreranno la Virtus Bologna del ct della Nazionale (ed ex biancoblu) Lino Lardo. Il 20 novembre sfida con la neopromossa Moncalieri al PalaSerradimigni, il weekend successivo appuntamento al Taliercio per il match con le campionesse d’Italia in carica della Reyer.



Il 5 dicembre (9°giornata) sarà Faenza a calcare il parquet di piazzale Segni mentre la domenica successiva Arioli e compagne saranno impegnate a Lucca. Nella 11° giornata si disputerà il remake della serie dei playout con Broni: appuntamento al PalaSerradimigni il 18 dicembre alle 20:30. Natale a Schio per le biancoblu che giocheranno il 26 dicembre alle 18, mentre il 2021 si aprirà con la sfida casalinga contro Geas Sesto San Giovanni (1° gennaio) nell’ultima giornata del girone di andata. Il girone di ritorno partirà il 05 gennaio con le prime due sfide ravvicinate con Costa Masnaga e San Martino (08 gennaio al Palazzetto). Sfida con la Virtus Bologna il 05 febbraio, pausa nella seconda settimana di febbraio per la Coppa Italia: match con Venezia il 26 febbraio. L’ultima giornata è in agenda il 06 aprile 2022 contro il Geas.



Nella foto: il coach Restivo