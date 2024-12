video Cor 14 agosto 2021 Il saluto del Presidente Mattarella ad Alghero Mattarella sulla Palinuro in rada a Capo Caccia

Mattarella affascinato dalla Grotta di Nettuno

Ad accogliere Sergio Mattarella le massime autorità politiche. Col Sindaco Mario Conoci e la prefetta Maria Luisa D’Alessandro sugli scalini di Porta Terra. Con loro l'amministratore straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois, il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, la giunta comunale al completo con la segretaria comunale ed il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore.



«Con un pensiero di omaggio alla città di Alghero e con riconoscenza per la cortese accoglienza». Così Sergio Mattarella lascia la sua firma nel libro degli ospiti della città. Visita speciale questa mattina ad Alghero. Per la prima volta nella storia un Presidente della Repubblica varca la soglia della sede istituzionale del Comune. Ad accogliere Sergio Mattarella le massime autorità politiche. Col Sindaco Mario Conoci e la prefetta Maria Luisa D'Alessandro sugli scalini di Porta Terra. Con loro l'amministratore straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois, il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, la giunta comunale al completo con la segretaria comunale ed il presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore. Per il Capo dello Stato un omaggio di grande valore quello che il sindaco Mario Conoci gli ha donato: L'atto con cui Pietro IV d'Aragona decreta lo stemma di Alghero, con le 4 barres e il ramo di corallo, datato 24 giugno 1355. Per la figlia del Presidente una collana di Corallium Rubrum degli artigiani algheresi.